Policja zatrzymała dwóch pijanych rowerzystów i pijanego kierowcę mercedesa

- Mieszkańcy naszego powiatu, w wieku 32, 39 i 46 lat odważyli się kierować swoimi pojazdami będąc w stanie nietrzeźwości. Najmłodszy z nich miał 3 promile alkoholu w organizmie - informuje asp. sztab. Barbara Poznańska, oficer prasowy KPP w Myszkowie.

Wczoraj o godzinie 8. w Myszkowie na ulicy 1 Maja patrol drogówki zatrzymał do kontroli rowerzystę. Mężczyzna miał promil alkoholu w organizmie. Za to przewinienie policjanci ukarali go mandatem karnym w wysokości 2,5 tysiąca złotych.

Kilkanaście minut po godzinie 9. patrol na ulicy Jurajskiej w Lgocie Górnej zatrzymał do kontroli kierowce mercedesa. 39-latek był kompletnie pijany. Badanie wykazało w jego organizmie 2 promile alkoholu. Mężczyzna stracił prawo jazdy. Oprócz wysokiej kary grzywny, do więzienia może trafić nawet na 2 lata.

Kolejny nietrzeźwy rowerzysta to 32-latek zatrzymany w Myszkowie na ulicy Kościuszki. Jego badanie stanu trzeźwości dało wynik 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Mundurowi nałożyli na niego mandat karny w wysokości 2,5 tysiąca złotych.