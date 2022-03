Kompletnie pijany, bez prawa jazdy za kierownicą

Do obu zdarzeń doszło wczoraj. Pierwszy z pijanych kierowców wpadł w ręce mundurowych z Wydziału Ruchu Drogowego. - Kierowcą zatrzymanego tuż po godzinie 1. do kontroli drogowej pojazdu okazał się 29-letni mieszkaniec Żarek. Kompletnie pijany mężczyzna podróżował volkswagenem golfem mimo , że nie miał prawa jazdy - informuje asp. sztab. Barbara Poznańska, oficer prasowy KPP w Myszkowie. Z kolei przed godziną 18. policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego zatrzymali do kontroli 52-latka, który prowadził audi . W trakcie kontroli okazało się, że mężczyzna jest pijany. Jego badanie stanu trzeźwości wykazało 2 promile alkoholu w organizmie. Mieszkaniec Zawiercia stracił prawo jazdy. Teraz musi się liczyć z surowymi konsekwencjami.

Obaj mogą trafić do więzienie nawet na dwa lata.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, osoba, która dopuści się jazdy bez uprawnień, musi liczyć się z finałem sprawy w sądzie. Policjant nie może już ukarać takiej osoby mandatem. Zgodnie z nowym taryfikatorem za to wykroczenie grozi minimum 1500 złotych. Maksymalny wymiar kary to aż 30 tysięcy złotych. Podobnie jest w przypadku kierowania pojazdem niedopuszczonym do ruchu. Kierujący bez uprawnień musi się liczyć także z zakazem prowadzenia pojazdów na okres do 3 lat, który sąd orzeka obligatoryjnie. Policja przypomina, że w przypadku kiedy skazany w czasie obowiązywania zakazu ponownie wsiądzie za kierownicę, popełnia przestępstwo z artykułu 244 Kodeksu karnego, za które grozi nawet 5 lat więzienia.