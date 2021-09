Kiedy będzie gotowe przejście pod torami w Poraju ? Jest termin

Jak informuje radny Grzegorz Bojanek: "Dzięki mojemu kontaktowi z przedstawicielem Fundacji Batorego, który zajmuje się Paktem Uczciwości, Marcinem Waszakiem, przybyli do nas także inni przedstawiciele tejże organizacji pozarządowej. Głos zabrali Grzegorz Makowski, a następnie właśnie Marcin Waszak, którzy opowiedzieli o projekcie Paktu Uczciwości i oczywiście także o naszym problemie. Następnie głos zabrał Romuald Mądry, Z-ca Dyrektora Regionu Centrum Realizacji Inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Dyrektor Mądry szczegółowo opowiedział o sporze, jaki zaistniał między PKP PLK, a ZUE S.A. i dlaczego przejście podziemne nie zostało ukończone. Oczywiście nie ma to żadnego związku z wodą, itd. (pompy są zamontowane). Wszystko zatrzymało się - mówiąc w skrócie - na kwestiach przetargowo-proceduralnych. Na szczęście sprawa jest już uzgodniona i wynegocjowana, a ugoda czeka tylko na potwierdzenie przez niezawisły sąd, co potwierdził także przedstawiciel ZUE.S.A. Jednocześnie już wiadomo, że nowa firma rozpoczyna pracę nad ukończeniem przejścia podziemnego i montażem windy. Budynek techniczny już stoi, a moje wczorajsze rozmowy z przedstawicielem nowej firmy napawają optymizmem! Przejście ma zostać ukończone do końca roku 2021".

Prace na dawnej trasie Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej, na odcinku Częstochowa-Zawiercie zaczęły się we wrześniu 2018 roku.

Efektem inwestycji na linii Częstochowa – Zawiercie jest m.in. skrócenie czasu podróży koleją z Częstochowy do Zawiercia, lepsza komunikacja w województwie śląskim oraz między regionami. Zwiększył się komfort obsługi na stacjach i przystankach. Codziennie na trasie kursuje kilkadziesiąt pociągów. Czas przejazdu z Częstochowy do Zawiercia skrócił się o ok. 10 minut, (z ok. 50 do ok. 40 minut). Zmodernizowane tory i urządzenia pozwalają zwiększyć prędkość ze 120 do 160 km na godzinę. Inwestycja zapewnia też sprawniejsze przewozy towarowe na terenie i przez województwo śląskie.

W Żarkach Letnisko i Myszkowie-Mrzygłodzie wybudowano przejścia pod torami. W Częstochowie - Rakowie, Myszkowie, Myszkowie-Mrzygłodzie i Żarkach Letnisku zainstalowano windy.

Od Częstochowy do Zawiercia wymieniono 88 km torów i sieci trakcyjnej.

Koszt inwestycji to 370 mln zł, z tego dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości 200 mln zł.