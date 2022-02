Kiedy będzie w pełni gotowe przejście pod torami w Poraju ? Jest kolejny termin ZDJĘCIA z budowy

Wprawdzie można już przejść tunelem, ale jak informują napisy , za zgodą kierownika budowy. Bo to jest wciąż teren budowy. Nie ma jeszcze posadzek.

Jest kolejny termin zakończenia inwestycji

- W grudniu 2021 roku wykonawca prowadził prace odwodnieniowe w przejściu pod torami w Poraju. Dopiero po ich wykonaniu możliwe było przystąpienie do realizacji prac dotyczących m.in. dojść dla pieszych czy instalacji monitoringu. Technologia ułożenia nawierzchni w obiekcie wymaga bardziej sprzyjających warunków atmosferycznych. Wykonawca robót przystąpi niezwłocznie do ułożenia nawierzchni, jak tylko pozwolą na to warunki pogodowe. Mobilizujemy wykonawcę, by roboty w przejściu podziemnym w stacji Poraj zostały zakończone i oddane do użytkowania dla podróżnych w jak najszybszym terminie. Planowane jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu w II kwartale 2022 roku - poinformowała nas Katarzyna Głowacka z Zespołu Prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.