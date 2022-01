Kiedy będzie w pełni gotowe przejście pod torami w Poraju ? Jest nowy termin ZDJĘCIA z budowy

Nie jest gotowe. Wprawdzie można już przejść tunelem, ale jak informują napisy , za zgodą kierownika budowy. Bo to jest wciąż teren budowy. W tunelu, od strony wyjścia na ulicę Zieloną, jest woda. Zainstalowano pompy do jej wypompowania.

Kiedy przejście będzie w pełni gotowe ?

- Z końcem roku odbył się odbiór techniczny przejścia pod torami w Poraju. Do wykonania zostały prace wykończeniowe – dojście do przejścia podziemnego i pochylni, wykończenie oświetlenia i uruchomienie systemu monitoringu. Planowany termin zakończenia robót wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie to przełom stycznia i lutego 2022 r. Podróżni mogą bezpiecznie dostać się na peron stacji Poraj tymczasowym przejściem, dostosowanym także do obsługi osób o ograniczonych możliwościach poruszania się - poinformowała nas Katarzyna Głowacka z Zespołu Prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.