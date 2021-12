Złamał zakaz zbliżania się do rodziny. Został aresztowany

- Na początku roku policjanci otrzymali informację, że w jednym z mieszkań dochodzi do aktów przemocy domowej. Mundurowi potwierdzili zgłoszenie.Wówczas pijany i agresywny 41-latek zagrażał bezpieczeństwu 80- letniej matki i swojej niepełnosprawnej siostry - informuje asp. sztab. Barbara Poznańska, oficer praspowy KPP w Myszkowie. Mężczyznę zatrzymano. Jak ustalili śledczy, agresor stosował przemoc psychiczną i fizyczną wobec kobiet od kilku lat.Wtedy prokurator wydał postanowienie i nakazał 41-latkowi opuścić wspólnie zajmowane mieszkanie i zakazał zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Objął również myszkowianina policyjnym dozorem. Mężczyzna zlekceważył postanowienie prokuratora i nie stawiał się na policyjny dozór czym utrudniał tok prowadzonego śledztwa. W związku z powyższym wydano postanowienie o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu go do Prokuratury Rejonowej w Myszkowie. Mężczyzna został zatrzymany w Warszawie. Nadzorujący śledztwo prokurator jeszcze tego samego dnia postanowił wystąpić z wnioskiem do sądu o jego tymczasowe aresztowanie. Sąd przychylił się do decyzji śledczych i w związku z lekceważeniem prawa, zdecydował, że najbliższe dwa miesiące oprawca spędzi w areszcie.