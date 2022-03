Wyprzedaż "garażowa" w Galerii Jurajskiej. Sprawdź kiedy i jak możesz sprzedać swoją ofertę

– Wyprzedaże garażowe są świetną okazją do tego, aby zrobić przegląd rzeczy w domu i sprzedać przedmioty, których się już nie używa, z których się wyrosło lub które były nietrafionym prezentem. To także wszystkim raj dla pasjonatów m.in. PRL-owskiego wzornictwa, mody vintage i retro czy rzeczy, którym można nadać drugie życie – mówi Violetta Dziubin-Łuszczyk, dyrektor marketingu Galerii Jurajskiej. – Na wyprzedażach garażowych za niewielkie pieniądze można upolować biżuterię, ubrania, często nawet od projektantów, a także kultowe przedmioty, np. szkło z Ząbkowic, ceramikę z Mirostowic, Łysej Góry czy Włocławka, sztućce z NRD, czy wazony w stylu fat lava z RFN. Nie brakuje także współczesnych przedmiotów, z którymi dotychczasowi właściciele chcą się po prostu rozstać, przy okazji zarabiając parę złotych – dodaje.

Tak też ma być na wyprzedaży garażowej w Galerii Jurajskiej, która już 4 kwietnia zawita do centrum. – Wydarzenie organizujemy testowo, ale już przymierzamy się do całego cyklu. W planach mamy organizację „garażówek” co miesiąc, zawsze w pierwszą niedzielę. Póki co zaplanowaliśmy trzy takie wydarzenia. Liczymy, że się spodobają i z każdą edycją będą coraz większe, także pod względem liczby sprzedających – mówi.