Tygodniowy przegląd prasy 6.11.2022: Myszków, 30.10-5.11.2022. Poznaj najważniejsze informacje z Myszkowa

Przegląd tygodnia: Myszków, 6.11.2022. 30.10 - 5.11.2022: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Gęsina stała się naszą marką regionalną. Dzięki promocji wzrasta spożycie tego pysznego i zdrowego mięsa. Jesień to czas, gdy smakuje ono najlepiej. Powróciła tradycja spożywania gęsina 11 listopada w Narodowe Święto Niepodległości, a więc w dniu św. Marcina. Zachęcając Państwa do kultywowania tego zwyczaju, na zdjęciach w galerii w formie podpowiedzi pokazujemy pyszne potrawy z wykorzystaniem gęsiny.

Skandal na cmentarzu! Tak nie można robić! Za nami Wszystkich Świętych 2022 i Dzień Zaduszny, kiedy to miliony ludzi odwiedziło groby swoich bliskich, by zapalić znicz, pomodlić się, powspominać... Niestety, jak co roku na cmentarzach zdarzają się nieco niezręczne sytuacje. Czego nie wolno tam robić? Jakie zachowanie bywa uważane za skandaliczne? Zebraliśmy dla was TOP 10 takich sytuacji. Wejdź w galerie i sprawdź!