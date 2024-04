Tygodniowy przegląd prasy 21.04.2024: Myszków, 14.04-20.04.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Myszkowa

Przegląd tygodnia: Myszków, 21.04.2024. 14.04 - 20.04.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Wkrótce na ławie oskarżonych zasiądzie 26-letni Jakub L., który miał zabić swojego znajomego. Do zbrodni doszło w miejscowości Lgota Murowana (powiat zawierciański). Jak ustalili śledczy, młody mężczyzna kilkukrotnie dźgnął nożem 52-latka i bił po głowie pięściami. Co ciekawe, to on zaalarmował służby o całej sytuacji. Początkowo nie przyznał się jednak do winy - twierdził, że przyszedł do kolegi i znalazł go nieprzytomnego.

Weekend 19-21 kwietnia w woj. śląskim zapowiada się być pełen smaku, dźwięku i sztuki. Festiwal piwa, słodkie kąski na festiwalu słodkości, unikatowe wystawy, malownicze spacery z przewodnikiem oraz wyprzedaże płyt winylowych - oto lista wydarzeń, które sprawią, że Twój weekend będzie niezapomniany.