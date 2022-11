Myszków. Policja kontynuuje akcję bezpieczeństwa na drogach ZDJĘCIA

- Od piątku, 28 października, do 2 listopada policjanci prowadzą działania ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom dróg. W tym czasie myszkowscy policjanci zabezpieczają w szczególności rejony cmentarzy, ale też kontrolują ruch pojazdów przy najbardziej uczęszczanych ulicach - informuje asp. sztab. Barbara Poznańska, oficer prasowy KPP w Myszkowie. Tam gdzie będzie to konieczne, będą kierować ruchem, aby był on płynny i nie stanowił zagrożenia zarówno dla kierujących, jak i pieszych. Policjanci reagują także na popełniane wykroczenia, w szczególności te które są głównymi przyczynami wypadków drogowych, czyli przekraczanie dozwolonych limitów prędkości czy nieprawidłowe zachowania kierowców wobec pieszych. Funkcjonariusze zwracają też uwagę na stan trzeźwości i stan psychofizyczny kierujących pojazdami. Wszystko po to, aby mieszkańcy powiatu myszkowskiego oraz przyjezdni z innych rejonów Polski, po odwiedzeniu grobów bliskich mogli bezpiecznie powrócić do swoich domów.