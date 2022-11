Policjanci na Gminnych Dniach Seniora w Poraju

Spotkanie było okazją do porozmawiania o bezpieczeństwie. - Dbając o bezpieczeństwo osób starszych dzielnicowi z Koziegłów asp. sztab. Piotr Szczęsny i mł. asp. Adam Smereczyński wzięli udział w spotkaniu z seniorami. Obchody VIII Gminnego Dnia Seniora były doskonałą okazją do przeprowadzenia krótkiej prelekcji. W czasie spotkania policjanci poruszyli ważne, ze względu na bezpieczeństwo osób starszych kwestie - informuje asp.sztab. Barbara Poznańska, oficer prasowy KPP Myszków. Omówiono problematykę oszustw metodą na tzw.. „wnuczka” czy „policjanta”, ale także oszustw polegających na sprzedaży przedmiotów o zawyżonej cenie, podpisywania umów, czy też kradzieży mieszkaniowych dokonywanych przez fałszywych hydraulików czy przedstawicieli innych instytucji. Dużo miejsca poświęcono również na problematykę bezpieczeństwa osób starszych w środkach komunikacji czy w ruchu drogowym. Treści teoretyczne policjanci przeplatali realnymi przykładami zdarzeń, do których doszło na terenie powiatu myszkowskiego.