"Świeć przykładem" akcja bezpieczeństwa służb mundurowych, urzędników ZDJĘCIA

W centrum Myszkowa rozdano ponad 200 odblasków. - Wszystko po to, aby na drogach naszego miasta piesi byli widoczni. Była to również znakomita okazja do informowania przechodniów o tym, że odblaski ratują życie - informuje asp.sztab. Barbara Poznańska, oficer prasowy KPP w Myszkowie.

Mundurowi zachęcali, aby używać elementów odblaskowych nie tylko tam, gdzie nakazuje to przepis czyli poza obszarem zabudowanym, ale wszędzie. Stawką jest bowiem ludzkie zdrowie i życie. Prawidłowo noszone elementy odblaskowe powinny być umieszczone w takim miejscu, aby znalazły się w polu działania świateł samochodowych i były zauważalne dla kierujących nadjeżdżających zarówno z przodu, jak i z tyłu.