Pomoc dla Ukrainy. Trwa zbiórka darów w gminach powiatu myszkowskiego

Zbiórkę darów koordynuj Starostwo Powiatowe w Myszkowie.

Starostwo opublikowało na stronie internetowej specjalny apel w tej sprawie : "Zwracamy się do mieszkańców Powiatu Myszkowskiego o uwzględnienie poniższych zasad.

1. Dary dla obywateli Ukrainy należy przekazywać do Starostwa Powiatowego w Myszkowie lub do miejsc wyznaczonych przez urzędy gmin w Państwa gminach, skąd następnie trafią one do Starostwa. Dary te zostaną przewiezione do magazynów wojewódzkich, skąd będą transportowane na Ukrainę.

Artykuły zebrane w zorganizowanych dotąd zbiórkach w ramach działań organizacji, stowarzyszeń itp. również prosimy o przekazywanie do Starostwa Powiatowego bądź gmin.

- Starostwo Powiatowe w Myszkowie

- Urząd Miasta Myszkowa (w Starostwie Powiatowym)

- Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy

- Urząd Miasta i Gminy Żarki – szkoły i urząd miasta, pok. nr 1

- Urząd Gminy Poraj (Centrum Integracji Społecznej w budynku urzędu)

- Urząd Gminy Niegowa – punkt przy urzędzie