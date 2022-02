Policja ostrzega: Uwaga na oszustwa na internetowych portalach sprzedażowych

- W minionym tygodniu do myszkowskich policjantów zgłosiła się oszukana 41-latka, która przez kliknięcie w link i wykonywanie wszystkich poleceń oszustów, straciła ponad 4000 złotych. Apelujemy o rozwagę podczas finalizowania internetowych transakcji - informuje asp. sztab. Barbara Poznańska, oficer prasowy KPP w Myszkowie.

Oszukana myszkowianka, chciała sprzedać na portalu OLX buty. Kliknęła w link przesłany przez oszustów, niby w celu odbioru pieniędzy za wystawiony przedmiot. Oszuści często podszywają się pod osoby kupujące i wysyłają linki, które mając na celu przejęcie danych z bankowości elektronicznej służących do kradzieży pieniędzy z kont.

Na czym to polega oszustwo?

Cyberprzestępcy kontaktują się ze sprzedającym przez zewnętrzny komunikator np. WhatsApp

Sprzedający otrzymuje od oszustów link do strony udającej witrynę pozwalającą na finalizację transakcji.

Cyberprzestępcy zachęcają, by wprowadzić w fałszywym panelu dane swojej karty, rzekomo po to, aby otrzymać na nią pieniądze za przedmiot z ogłoszenia.

Jak uniknąć oszustwa

Czytaj SMS-y od Banków. Zwróć uwagę na to, co autoryzujesz.

Poznaj zasady bezpieczeństwa swojego banku i stosuj się do nich