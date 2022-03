Policja ostrzega przed oszustami wykorzystującymi wojnę w Ukrainie

Pojawia się wiele fałszywych stron z rzekomą pomocą, linków z filmami, które po kliknięciu przekierowują do prośby o podanie danych logowania do naszych kont. Zalecamy, w razie podania swoich danych logowania na fałszywym panelu Facebooka, o to, żeby m.in. zmienić hasła i włączyć uwierzytelnienie dwuskładnikowe. Schemat oszustwa wykorzystujący przejęte konta Facebook nie jest nowy, teraz wzbogacony o motyw wojny, którego głównym celem jest wykorzystanie emocji, jakie towarzyszą wszystkim w związku z panującą sytuacją.

„Informacje o fałszywych zbiórkach rozpowszechniane są w wiadomościach e-mail, SMS, postach na portalach społecznościowych. Są to między innymi linki do spreparowanych stron internetowych, stron podszywających się pod popularne portale ze zbiórkami, a także wiadomości z podanymi bezpośrednio numerami kont bankowych i adresami portfeli kryptowalut” – alarmuje CERT Polska.

Sytuacja na Ukrainie spowodowała, że zorganizowanych jest bardzo dużo różnych akcji pomocowych i zbiórek dla tego kraju. Niestety wykorzystać chcą ją również oszuści, którzy wkroczyli do działania. Podszywają się pod różne podmioty i w ten sposób chcą okraść swoje ofiary. Zachowajcie czujność, szukajcie tylko zweryfikowanych zbiórek dla obywateli Ukrainy.

Wiarygodną listę zbiórek znaleźć można na stronie rządowej Pomagam Ukrainie.