Myszków. Awaria na kolei. Duże opóźnienia pociągów do Częstochowy i na Śląsk

W poczekalni dworca w Myszkowie dużo ludzi oczekujących na pociąg.

- Mój pociąg do Gliwic ma 40 minut opóźnienia -mówi Piotr. - Ale to może się zmienić, bo komunikaty się zmianiają.

-- Dziś w czwartek 17 marca ok godz.4.00 na sieci kolejowej wystąpiły usterki urządzeń sterowania w kilkunastu lokalnych centrach sterowania odpowiedzialnych za prowadzenie ruchu kolejowego. Stan wymaga zabezpieczenia urządzeń w terenie i dodatkowych czynności pracowników. Występują zmiany w kursowaniu pociągów nawet ponad kilkadziesiąt minut. Mogą być odwołane pociągi, wprowadzona zastępcza komunikacja autobusowa lub jazda pociągów zmieniona trasą. Działa specjalny zespół złożony z przedstawicieli zarządcy infrastruktury i przewoźników, aby na bieżąco organizować ruch pociągów. Na stacjach i przystankach podawane są komunikaty o bieżącej sytuacji.

Lokalne centrum sterowania (LCS) to miejsce, z którego pracownicy prowadzą ruch pociągów za pomocą systemów komputerowych na stacjach i linii o długości od kilku do kilkudziesięciu kilometrów -informuje Mirosław Siemieniec, rzecznik prasowy PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Koleje Śląskie zamieściły na swojej stronie internetowej komunikat: Właśnie trwa awaria systemów informatycznych (centrów sterowania) przez co będą występowały opóźnienia kursujących pociągów. Nasi pracownicy cały czas pracują nad rozwiązaniem zaistniałej sytuacji, o czym będziemy informowali w kolejnych komunikatach.