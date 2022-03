Alpaki i dzieciaki. Alpaki przyjechały do przedszkolaków w Cynkowie, w gminie Koziegłowy ZDJĘCIA

Przyjechały z Lgoty Nadwarcia. „Dilusiowe Alpaki” z Lgoty Nadwarcia to zwierzaki niezwykle miłe. Dzieci nie chciały wypuścić Martina, Mańka i Czesia i zgodnie stwierdziły, że czekają na kolejne spotkanie.

„Dilusiowe Alpaki”, to nie tylko alpaki,ale też inne zwierzęta, w tym pies Diluś. I stąd właśnie nazwa – od adoptowanego w ubiegłym roku spaniela Dilusia. Diluś wychowany był z małymi dziećmi, więc jest bardzo łagodny, poza tym bierze udział w zajęciach dla przyszłych terapeutów zajęciowych i doskonale się sprawdza w tej roli. Pojechał także kolejny raz do Cynkowa, bo tutaj byliśmy już wcześniej, ale z wizytą u młodszych klas szkoły podstawowej i dzieci bardzo się cieszyły ze spotkania nie tylko z alpakami, ale i psem. Tym razem było podobnie. Przedszkolaki od razu wypytywały czy jest z nami Diluś. Mimo, że dzieci posiadają w domach zwierzęta, bardzo się cieszą z każdego spotkania, z czego i my się cieszymy, bo wiemy, że to co robimy ma sens. Pomysł się zrodził właśnie dzięki dzieciom, kiedy to na zajęciach mówiły mi o tym, że bardzo lubią zwierzęta, ale np. nie mogą mieć, bo brat czy siostra ma alergię albo rodzice się nie zgadzają, bo nie ma ku temu warunków, chociażby ze względu na czas pracy – mówi Ewelina Kurzak, alpakoterapeuta i socjoterapeuta.