3 miliony złotych dla Szpitala Powiatowego w Myszkowie

Są to pieniądze z rezerwy ogólnej budżetu państwa, poinformował starosta powiatu myszkowskiego, Piotr Kołodziejczyk.

Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii powstanie po przebudowie i modernizacji pomieszczeń w szpitalu. Powiat Myszkowski przeznacza na ten cel 1.281.585,22 zł.

W ramach utworzenia oddziału przewidziane jest dostosowanie infrastruktury do potrzeb pacjentów w ciężkim stanie przebywających na oddziałach SP ZOZ. Poprawi się dostępność i jakość leczenia specjalistycznego. Otwiera się droga do utworzenia w Szpitalu Powiatowym w Myszkowie Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej.

Podczas ostatniej sesji radni powiatu myszkowskiego podjęli uchwałę o przeznaczeniu 200 tys. zł na zakup środków ochronnnych.

- Są już zamówione maseczki ochronne w liczbie 3 tysięcy sztuk z atestem FP 2. Przekażemy je Szpitalowi Powiatowemu w Myszkowie] – poinformował starosta Piotr Kołodziejczyk. - Został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu w postaci m.in. respiratorów, USG naczyniowego, RTG, środki ochrony indywidualnej. Do podziału w specjalnej puli między szpitale w województwie śląskim jest 24 miliony euro.

Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Picheta i wiceprzewodniczący Janusz Romaniuk zadeklarowali, że przekazują swoje diety na zakup respiratorów dla Szpitala Powiatowego w Myszkowie. Radny Mariusz Karkocha złożył wniosek, ażeby cała rada tak uczyniła, lecz - jak podkreślił przewodniczący - jest to prawnie niemożliwe i pozostaje w indywidualnej gestii każdego radnego.