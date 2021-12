Znieważył policjanta podczas kontroli przepisów antycovidowych

Dzielnicowy wspólnie z pracownicą Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej sprawdzał, czy osoby tam przebywające stosują się do przepisów covidowych. - Na miejscu mundurowy zauważył mężczyznę, który nie miał zasłoniętych ust i nosa maseczką ochronną. Podczas podjętej wobec niego interwencji, mężczyzna zaczął zachowywać się agresywnie, był pobudzony, nie stosował się do wydawanych poleceń i w dodatku znieważył policjanta - informuje asp. sztab. Barbara Poznańska, oficer prasowy KPP w Myszkowie. Na pomoc mundurowemu ruszył emerytowany funkcjonariusz policji i wspólnie zatrzymali agresora. Rozjuszony 41-latek na początku nie chciał nawet podać swoich danych personalnych. Sprawca został doprowadzony do komendy. Usłyszał zarzut znieważenia umundurowanego policjanta, za co może trafić do więzienia nawet na rok. Natomiast za popełnienie szeregu wykroczeń został ukarany mandatami karnymi o łącznej wartości 500 złotych.