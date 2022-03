W Galerii Jurajskiej pomogą wypełnić i złożyć zeznanie podatkowe

Zeznania podatkowe można składać tylko do 2 maja. Nie ma jednak co czekać do ostatniej chwili. W Galerii Jurajskie rusza specjalna akcja, która ma pomóc mieszkańcom Częstochowy i okolic w wypełnieniu PIT-ów.

Od 12 do 13 marca, także w niedzielę niehandlową,w galerii dyżurować będą księgowe, które bezpłatnie pomogą w wypełnieniu zeznania podatkowego i wyślą je online do skarbówki. Co więcej, będzie można także zasięgnąć porady podatkowej np. na temat obowiązujących ulg czy sposobów rozliczania się.

Czekać będą 4 księgowe z Biura Rachunkowego Mikulska z Częstochowy. Pracować będą w godzinach od 12.00 do 18.00 w specjalnie przygotowanych czterech stanowiskach, które mają zapewnić prywatność osobom zainteresowanym rozliczeniem się.

– Z przygotowanej pomocy może skorzystać każdy zainteresowany, kto chce czym prędzej uporać się z rozliczeniem. Do dyspozycji oddajemy profesjonalne i doświadczone księgowe, które sprawnie przeprowadzą każdego przez zawiłości przepisów podatkowych oraz formularzy – mówi Violetta Dziubin-Łuszczyk, dyrektor marketingu Galerii Jurajskiej.