Szlak łączący zamki Mirów i Bobolice - znów jest OTWARTY! Działki zostały wykupione

Grzęda Mirowsko-Bobolicka jest naturalnym połączeniem między zamkami w Bobolicach i Mirowie. Jednak nie była dostępna dla turystów. Teraz po wykupieniu kilkudziesięciu malutkich działek na Grzędzie Mirowsk0-Bobolickiej, przez rodzinę Laseckich, znów będzie dostępna dla turystów.

- Grzęda Mirowsko-Bobolicka, to teren położony pomiędzy zamkami Mirów i Bobolice, od wieków przynależny do tychże zamków. Stanowił zawsze jedną całość wraz z zamkami, od zachodniej strony przecięty Królewskim Traktem Zamkowym (dzisiejsza gminna droga asfaltowa łącząca Mirów z Bobolicami), stanowiącym szlak kupiecki prowadzący z Krakowa do Częstochowy - informuje Jarosław W. Lasecki. - Od północy zalesiony, z lasem ciągnącym się aż do Niegowy. Teren ten w wyniku zaborów i powojennych parcelacji został podzielony na wąskie działeczki ( najmniejsza tylko 190 cm szerokości!) i trafił w ręce kilkudziesięciu różnych gospodarzy. Były to głównie nieużytki i grunty o znikomej przydatności rolniczej. Status tego terenu, jako obszaru turystycznego nigdy nie był uregulowany. Ścieżki, czy szlaki przebiegające przez ten teren były wyznaczone „na dziko”, bez żadnej podstawy prawnej - dodaje Jarosław W. Lasecki .

Po rewitalizacji Zamku Bobolice przez senatora Jarosława Laseckiego i rodzinę Laseckich tereny te stały się jeszcze bardziej atrakcyjne turystycznie. Spowodowało to napływ turystów z całej Polski i świata do gminy Niegowa. Zostały „wydeptane” nowe ścieżki a „pseudo-turyści” nie zważając na prawo własności poszczególnych gospodarzy przyczyniali się do zaśmiecania i degradacji tych terenów. Z tego powodu ścieżka łącząca oba zamki w pewnym momencie została zagrodzona i stała się niedostępna dla turystów. Poszczególni prywatni właściciele byli nieprzejednani. Z jaki powodów, można się tylko domyślać!

Rodzina Laseckich, która obecnie rewitalizuje Zamek Mirów, od lat starała się o scalenie tych gruntów, tak aby można było w sposób zorganizowany udostępnić go turystom. - Wreszcie po wielu latach kilkadziesiąt prywatnych działek przedzielających Grzędę Mirowsko-Bobolicką i ścieżkę pomiędzy zamkami, zostało kupione przez rodzinę Laseckich. Po setkach dni negocjacji, stresów i wyrzeczeń zostały zapłacone gigantyczne kwoty, w całości sfinansowane z prywatnych środków rodziny Laseckich. Nie było dotacji ani z Unii Europejskiej, ani Ministerstw, ani Samorządu, ani żadnej innej organizacji - zaznacza Jarosław W. Lasecki.

Rodzina Laseckich postanowiła znów udostępnić dla turystów ścieżkę łączącą Zamek Mirów z Zamkiem Bobolice. Już od kilku dni turyści mogą spacerować z Zamku Bobolice do Zamku Mirów jedną z najpiękniejszych ścieżek na Jurze. Można zaglądnąć do Jaskini Stajnia, gdzie znaleziono szczątki „Bobolusa Jurajskiego”, pierwszego Neandertalczyka w Polsce. Teren Błoń Zamkowych, z powodu ograniczeń COVID-owych, jest czynny na razie tylko w weekendy, od piątku do niedzieli w godz. 10:00 do 18:00.

