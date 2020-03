System rowerów miejskich połączy Myszków i Żarki. Pilotażowy projekt ruszy już 1 maja i będzie realizowany do końca sierpnia

Okres wynajmu roweru przez jedną osobę nie może przekraczać 12 godzin bez przerwy. Ustalono cennik wynajmu rowerów: do 30 min - 0 zł, od 31 do 60 minut - 1 zł, od 61 do 120 minut - 2 zł, od 121 do 180 minut - 3 zł, od 181 do 240 minuty i każda kolejna godz. - 4 zł. Opłata za przekroczenie 12 godzin wypożyczenia 200 zł.

W Częstochowie system rowerów miejskich ruszy już 1 kwietnia. - Do dwudziestu stacji, które były w Częstochowie od początku działalności systemu, dołączą trzy kolejne, a każda z nich będzie wyposażona w dziesięć nowych jednośladów. Jest to zasługa mieszkańców, którzy w ostatnim głosowaniu w budżecie obywatelskim zdecydowali o tym, że nowe stacje powstaną przy placu Orląt Lwowskich, stadionie Rakowa oraz przy szkole podstawowej na Grabówce - informuje Łukasz Kot, wiceprzewodniczący Rady Miasta i konsultant społeczny ds. rowerowych w Częstochowie.