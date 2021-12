Sąsiad i policjanci uratowali 74-letniego mężczyznę przed wychłodzeniem

- Skrajnie wyczerpany i wychłodzony mężczyzna w porę trafił pod opiekę medyków. O całej sytuacji dyżurnego myszkowskiej komendy zaalarmował 55-letni mężczyzna, który widząc leżącego na ziemi bezsilnego sąsiada, nie pozostał obojętny i zadzwonił po policję - informuje asp. sztab. Barbara Poznańska. Na miejsce przyjechał patrol drogówki, który udzielił mężczyźnie pierwszej pomocy przedmedycznej. W oczekiwaniu na karetkę pogotowia,mundurowi zabrali wychłodzonego mężczyznę do radiowozu i okryli go kocem. Na szczęście senior w porę trafił do szpitala.

Ta sytuacja pokazuje, że osoby starsze, nieporadne, bezdomne i nietrzeźwe mogą być szczególnie narażone na wychłodzenie organizmu. Nie bądźmy obojętni na los innych.

Policja zwracamy się z apelem, aby nikt z nas nie był obojętny na potrzeby drugiego człowieka. Wystarczy jeden telefon pod numer alarmowy 112 lub zgłoszenie na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Nasze zainteresowanie, być może przyczyni się do tego, że uratujemy komuś życie. Sami również starajmy się okazać życzliwość i wyciągnąć pomocną dłoń w kierunku tych, którzy tej pomocy potrzebują. Nie przechodźmy obok takich osób obojętnie.