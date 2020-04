Przebudowa ulicy Ogrodowej już na finiszu ZDJĘCIA

Stoją maszty lamp ulicznych. Gotowe są miejsca parkingowe.

Trzeba jeszcze dokończyć łącznik z ulica Sucharskiego i zbudować fragment do mostu nad Leśniówką. Most jest w budowie. Jeszcze brakuje lamp na masztach oświetlenia ulicznego.

Nawierzchnię asfaltową Ogrodowej będzie na na odcinku od ul. 1 Maja do kładki na rzece Leśniówka oraz na łączniku między ul. Ogrodową i ul. Majora Sucharskiego. Większość już położono.

Gotowe parkingi są wzdłuż łącznika z ul. Majora Sucharskiego.

Wykonano kanalizację deszczową, sanitarną na całej długości drogi, kanał technologiczny.

Inwestycja kosztuje ponad 4,3 mln zł. Zakończenie w wakacje.