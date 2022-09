Częstochowa, Krzepice, Żarki, tu już początek wojny był tragiczny

Częstochowa i okolice Częstochowy nie poniosły takich strat jak Warszawa. Ale też bardzo ucierpiały już od pierwszych dni wojny.

Krzepice. To tu zaczęła się II wojna światowa

Pograniczne, wówczas Krzepice, być może były pierwszym miastem w Polsce zaatakowanym przez Niemcy. Oddalone 35 km od Wielunia, na który spadły, jak się oficjalnie przyjmuje pierwsze bomby, zostały wg świadków zaatakowane jeszcze wcześniej.

Profesor Tadeusz Kondracki z Państwowej Akademii Nauk w pracy pt. „Gdzie rozpoczęła się II wojna światowa w Europie”, opierając się na opracowaniu mjr. rez. Izydora Malinowskiego z 1969 roku, podaje sekwencję wydarzeń, która wskazuje, że 1 września 1939 roku czołgi niemieckie weszły do Starokrzepic przed godz. 4.45, czyli oficjalnym atakiem na Westerplatte i bombardowaniem Wielunia. Wskazuje na to meldunek telefoniczny ze Straży Granicznej z godz. 4.30. Informowano w nim, że Niemcy wkroczyli już do Starokrzepic, a o 4.45 na Krzepice spadł pierwszy pocisk artyleryjski nieprzyjaciela, rozpoczynając ogień artyleryjski na całym odcinku 3. kompanii O.N. por. Pawelskiego, która obsadzała Krzepice.