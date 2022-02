Propozycje na ferie w Miejskim Domu Kultury w Myszkowie i w MOSiR

Propozycje Miejskiego Domu Kultury

14.02. g.10.00 PRZEDSTAWIENIE KRÓLOWA ŚNIEGU. Studio Teatralne KRAK-ART z Krakowa. Adaptacja teatralna znanej baśni Hansa Christiana Andersena. Kaj i Gerda są kochającym się rodzeństwem. Pewnego razu do oka chłopca trafia odłamek roztrzaskanego zwierciadła, który zmienia spojrzenie Kaja. Wszystko, co jest piękne i dobre, staje się dla młodzieńca brzydkie i złe. Wszystkiemu winne są czary złej Królowej Śniegu, która porywa Kaja. Czy dzielna Gerda uratuje brata? Zapraszamy na zimowe widowisko pełne braterskiej miłości i magii – interaktywny spektakl, gwarantujący małym widzom możliwość czynnego udziału w widowisku i wystąpienie na scenie.

15.02. G.11.00 POKAZ ILUZJI. PAWEŁ KWIECIEŃ. Spektakl sceniczny to show podczas, którego iluzjonista zabierze każdego widza w podróż po świecie prawdziwej magii. Pokaz jest przeznaczony dla mniejszych jak i tych najstarszych widzów, program jest w 100% interaktywny i każdy prezentowany efekt jest wykonywamy przy pomocy wyselekcjonowanych z widowni asystentów lub z udziałem całej publiczności. Pokaz jest familijnym połączeniem dużej dawki śmiechu, radości, zadziwienia oraz grozy. Iluzjonista Paweł Kwiecień jest jednym z najmłodszych iluzjonistów w naszym kraju, co gwarantuje świeże podejście do sztuki oraz awangardowe oblicze iluzji.