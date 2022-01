Podziękowania dla myszkowskich policjantów zaangażowanych w walkę z covidem

Sprawdzają przestrzeganie obowiązku przebywania na kwarantannie osób objętych tym rygorem. - Codziennie liczba takich osób tylko rośnie. W tym tygodniu padła ich rekordowa liczba- 3200 osób. Policjanci kontaktują się z tymi osobami telefonicznie lub przez domofon - informuje asp. sztab. Barbara Poznańska, oficer prasowy KPP Myszkowie. Objęci kwarantanną domową na przykład wyglądają przez okno, aby mundurowi mogli potwierdzić czy stosują się do decyzji służb sanitarnych. Podczas jednej z takich weryfikacji, mama kilkuletniej Leny przekazała na ręce policjantów laurkę, wykonaną przez Lenkę, która przebywa na kwarantannie. Ten miły gest jest dla policjantów wyrazem wdzięczności i szacunku dla munduru.

Policja przypomina, że za złamanie kwarantanny grozi wysoka kara grzywny. W przypadku gdy osoba zakażona wirusem Covid-19 oddali się z miejsca izolacji,wówczas będzie odpowiadać zgodnie z artykułem 161. Kodeksu karnego za co grozi kara do roku pozbawienia wolności.