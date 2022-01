Noworoczny koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Pińczycach ZDJĘCIA

To był piękny koncert. Z młodymi muzykami pod batutą kapelmistrza Wojciecha Pompki wystąpił wokalista Marcin Jajkiewicz. Liczna publiczność mogła wysłuchać polskich kolęd, znanych i popularnych piosenek świątecznych. Zabrzmiały m.un. takie utwory „Lulajże Jezuniu”, „Dzień jeden w roku”, „Gore Gwiazda Jezusowi”, „White Christmas”, „Christmix”, „All I Want For Christmas Is You”, „Maleńka Miłość” . Publiczność nagrodziła wykonawców grmkimi brawami.

Organizatorami koncertu był proboszcz parafii. pw. św. Michała Archanioła ks. Paweł Lamek. Partnerami wydarzenia była Gmina i Miasto Koziegłowy, Szkoła Podstawowa w Pińczycach, Miejsko – Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach