Myszkowskie morsy na gościnnym morsowaniu w Żarkach, na basenie ZDJĘCIA

Myszkowskie wybrały się na morsowanie po sąsiedzku, do Żarek. Tam kąpały się na basenie. To nowe, żareckie kąpielisko. Nowy basen uruchomiono w czerwcu ubiegłego roku. To nowoczesne, atrakcyjne kąpielisko letnie. Ale jak pokazują morsy, może też być całoroczne.

Morsowanie w takim basenie to dodatkowa przyjemność. U siebie, w Myszkowie, morsy morsują w piątym stawie, na Światowicie.