Myszkowscy policjanci rozmawiają z uczniami o bezpieczeństwie w czasie ferii

Ostatnio rozmawiali z najmłodszymi uczniami Szkoły Podstawowej nr 3 w Myszkowie.

- W trakcie wypoczynku, zabaw czy podróży jedną z najważniejszych spraw jest bezpieczeństwo. Dlatego przed nastaniem czasu wolnego policjanci docierają do najmłodszych, by przypomnieć im o zasadach zachowania - informuje asp. sztab. Barbara Poznańska, oficer prasowy KPP w Myszkowie. Policjanci szczególnie skupiają się na bezpieczeństwie w cybeprzestrzeni, bowiem wiadomo, że wielu uczniów niestety sporo czasu wolnego spędzi właśnie przed komputerem. Zasady bezpiecznego korzystania z sieci, problematyka cyberprzemocy i zagrożeń, na jakie mogą napotkać młodzi ludzie w sieci- to główne tematy spotkań policjantów z najmłodszymi. Nie zabrakło jednak również przypomnienia o właściwym zachowaniu na drodze, podczas podróży oraz na stoku