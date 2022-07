Myszków: Motocyklista zderzył się z osobówką, a następnie wjechał w niego drugi pojazd. W stanie krytycznym LPR trafił do szpitala Monika Jaracz

Na ulicy Dworskiej w Myszkowie motocyklista zderzył się z samochodem osobowym, a następnie wjechał w niego drugi pojazd. W stanie krytycznym trafił do szpitala w Częstochowie, do którego przetransportował go śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Na chwilę obecną nie są znane szczegóły, dotyczące wypadku oraz uczestników zdarzenia. Służby pracują nad ich ustaleniem.