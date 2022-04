Jasnogórska Ikona po przeglądzie konserwatorskim. Dowiedz się jaki jest stan Obrazu na Jasnej Górze

Jak co roku, przed Wielkanocą, Cudowny Oraz Matki Boskiej Częstochowskiej na Jasnej Górze został poddany szczegółowemu przeglądowi konserwatorskiemu.

- Stan Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej jest stabilny - brzmi orzeczenie dorocznego przeglądu konserwatorskiego, poinformowało Biuro Prasowe Jasnej Góry. Przegląd przeprowadził , prof. Krzysztof Chmielewski z Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, który od wielu lat opiekuje się Obrazem. Profesor Chmielewski jest uczniem profesora Wojciecha Kurpika , który przez ponad 30 lat przeprowadzał przeglądy konserwatorskie Jasnogórskiej Ikony. Obaj profesorowie przez kilka lat wspólnie sprawdzali stan Obrazu. Jak stwiierdził prof. Krzysztof Chmielewski zagrożenia dla Obrazu wynikają z samej jego materii, ponieważ jest on namalowany na desce wrażliwej na zmiany temperatury i wilgotności, a stan drewna wpływa na to, co jest najcenniejsze, a więc na warstwy polichromii, zaprawy i farby. Taka struktura pod wpływem zmian w wilgotności otoczenia czy temperatury reaguje, każdy z tych komponentów zmienia się wywołując rozdzielenia warstw, pęknięcia. Zabiegi konserwatorskie jakie teraz które wykonuje się, to tzw. iniekcje, czyli zastrzyki z kleju. W tym roku wykonano tylko jedną iniekcję, co świadczy, że stan Obrazu jest zadowalający.

Tradycyjnie, przy okazji przeglądu stanu Ikony zmieniono suknie zdobiące wizerunek,

Na Obraz nałożona została rubinowa nazywana też „sukienką wierności”, bo w latach 50-tych XX w. dla upamiętnienia Wielkiej Nowenny naszyto na niej setki ślubnych obrączek ofiarowanych przez małżonków.

Sukienka ta jest dziełem paulińskich braci zakonnych Klemensa Tomaszewskiego i Makarego Sztyftowskiego i pochodzi z XVII wieku. Była przeznaczona na okres Adwentu i Wielkiego Postu, o klejnotach wysadzanych głównie rubinami lub kamieniami w typie rubinów, m. in. granatami. Kamienie te ze względu na czerwony kolor symbolizują Mękę Chrystusa. Znajduje się na niej szczególny i rzadki klejnot w postaci buteleczki na wonności wykonanej z dwóch zrośniętych ze sobą pereł.

Ikona Matki Boskiej Częstochowskiej jest to ikona w typie hodegetrii, co oznacza wskazywanie drogi.

Według legendy została namalowana przez św. Łukasza Ewangelistę na desce stołu Najświętszej Rodziny. Prawdopodobnie pochodzi z Konstantynopola, skąd przez Ruś dotarła do Polski, przywieziona przez księcia Władysława Opolczyka w 1382 r., który ufundował klasztor pauliński na Jasnej Górze, i ofiarował Obraz zakonnikom. W czasach współczesnych stanem Ikony Jasnogórskiej zajmuje się nadzwyczajna komisja ds. konserwacji i zachowania Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. Powołał ją w 1979 roku ówczesny generał zakonu o. Józef Płatek. Komisja, wyłoniła grupę roboczą, która wybrała na konserwatora profesora warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych Wojciecha Kurpika. Od końca lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku ikona jest za pancerną szybą. Kiedy prof. Kurpik w 1979 r. oglądał szczegółowo obraz stwierdził, że ikona jest w bardzo złym stanie. Warstwy farby oddzieliły się od zaprawy. Kilka lat trwała rekonstrukcja popękanych miejsc. Szczeliny wypełniono specjalnym klejem. Profesor Kurpik jest konfratrem Zakonu Paulinów. Konfrater znaczy członek bractwa religijnego a także towarzysz, kolega. O przyjęciu do konfraterni decyduje generał zakonu wraz ze swoją radą.

Obraz jest zamknięty w hermetycznej, klimatyzowanej kasecie, bo wilgoć, która panuje w kaplicy, gdy jest w niej tłum wiernych, bardzo mu szkodzi. Wilgotność powietrza przekracza 40 procent.

To wprawdzie nie jest bardzo dużo i występuje okresowo, gdy jest szczyt pielgrzymkowy, ale trzeba pamiętać, że to bardzo stary obraz. Dla obrazu malowanego na desce, a taka jest jasnogórska ikona, temperatura otoczenia powinna oscylować w granicach 14-18 stopni Celsjusza. A wilgotność w 55 procentach, z tolerancją do 5 procent.

Poprzednia kaseta pancerna, w której obraz był umieszczony, też jest zabytkiem ponadstuletnim.

Nad bezpieczeństwem sanktuarium czuwa kilkudziesięcioosobowa Straż Jasnogórska. Jest nowoczesna centrala monitoringu.

