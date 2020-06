Emeryci i renciści w gminie Koziegłowy mają "Przystanek Szczęścia"

Prezes stowarzyszenia, Anna Witos, odebrała w Częstochowie z rąk Stanisława Szweda, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej promesę gwarantującą środki z programu ASOS.

Projekt dofinansowany został kwotą 40 tys. zł ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020”.

– To nasz pierwszy projekt z programu ASOS. Dzięki zaangażowaniu i wsparciu Europoseł, pani Jadwigi Wiśniewskiej, poszliśmy krok dalej. Możemy realizować zadanie z zakresu edukacji społecznej, kulturowej i sportowej w nawiązaniu do 100. rocznicy urodzin Papieża Polaka. Do tej pory Stowarzyszenie skupiało się w swej działalności przede wszystkim na integracji seniorów poprzez organizację spotkań i wyjazdów turystycznych dla seniorów, dzięki wsparciu Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy, z małych grantów w ramach zadań publicznych Gminy i Miasta Koziegłowy oraz ze środków własnych. Obecna sytuacja to bardzo trudny czas dla seniorów. Wszystkie działania podejmowane będą z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Jesteśmy w okresie życia, kiedy człowiek wreszcie ma czas na realizowanie marzeń i pomysłów z młodości, które wcześniej z różnych przyczyn nie były możliwe – podkreśliła Anna Witos.