30 listopada mija termin składania wniosków o 300 zł na wyprawkę dla uczniów

30 listopada to ostatni dzień na złożenie wniosku o 300 zł na wyprawkę szkolną w ramach programu „Dobry Start”. Wnioski składane są elektronicznie.

- Większość rodziców już skorzystała z tego świadczenia. W województwie śląskim złożono blisko 360 tys. wniosków. Oddziały ZUS w regionie wypłaciły świadczenia dla 489 tys. dzieci na kwotę 145 mln zł. Weryfikacja dokumentów oraz wypłata świadczeń odbywa się niemal całkowicie automatycznie – informuje Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie śląskim.

Świadczenie 300+ przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia lub 24 lat, gdy jest orzeczona niepełnosprawność. Rodzice i opiekunowie wnioski o „Dobry Start” mogli składać od 1 lipca do 30 listopada, składa się je elektronicznie za pomocą PUE ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu [email protected] – Jak mogliśmy obserwować najwięcej wniosków złożono w miesiącach wakacyjnych i początkiem września. To ten czas, kiedy rodzice wspólnie z dziećmi kompletują niezbędne rzeczy do szkoły, ale zdarzają się też osoby, które w późniejszym czasie starały się o to świadczenie. W ciągu ostatnich dwóch tygodni listopada do ZUS wpłynęło 2,5 tys. wniosków o 300 plus z naszego województwa. Dlatego przypominam, że jeśli ktoś jeszcze nie złożył takiego wniosku, pozostało mu tylko kilkadziesiąt godzin, by to zrobić– przypomina Kopczyńska.