Zderzenie dwóch aut w centrum Poraja ZDJĘCIA

Do zdarzenia doszło we wtorek tuż przed godziną 7. w Poraju na ulicy 3 Maja. Kierujący pojazdem marki Audi A3 na skutek gwałtownego hamowania na śliskiej nawierzchni, stracił panowanie nad pojazdem i zjechał na przeciwległy ruchu doprowadzając do zderzenia czołowego z prawidłowo jadącym pojazdem marki Daewoo Tiko, którym kierował 75-latek. Kierowca i pasażer daewoo z obrażeniami ciała trafili do szpitala. Na szczęście była to kolizja, której dokładne przyczyny wyjaśniają teraz myszkowscy mundurowi.