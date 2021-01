W niedziele 29. Finał WOŚP. Takie były finały Orkiestry w Myszkowie w minionych latach ZDJECIA

Szczegółowy program 29. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Myszkowie podamy jutro, 28 stycznia.

"Finał z głową" - takie jest hasło przewodnie naszej zbiórki. Tym razem skupiamy się na zakupie sprzętu dla laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. Jest to już drugi Finał WOŚP dedykowany laryngologii. 29. Finał WOŚP odbędzie się 31 stycznia. Nieprzerwana transmisja internetowa ruszy już 30 stycznia wieczorem. Głównym punktem działań WOŚP w stolicy, po rocznej przerwie, ponownie będą okolice Pałacu Kultury i Nauki.

W 2021 roku Fundacja WOŚP ma zamiar zebrać pieniądze na zakup takich sprzętów jak m.in.:

zestawy endoskopów laryngologicznych

endoskopy giętkie

zestawy endoskopów sztywnych do oceny górnych dróg oddechowych

egzoskopy

lasery diodowe

nawigacje optyczne otolaryngologiczne

koblatory do operacji migdałków

aparaty USG i RTG

kardiomonitory

lampy czołowe

lampy operacyjne

polisomnografie do diagnostyki bezdechu sennego

Te nowoczesne i bardzo specjalistyczne urządzenia w chwili obecnej są niezbędne w nowoczesnej chirurgii laryngologicznej. Stanowią zazwyczaj podstawowe wyposażenie laryngologicznych sal operacyjnych. Praca bez możliwości korzystania z takich sprzętów może powodować wzrost ryzyka powikłań. Wydłużanie zabiegów bezpośrednio wpływa na proces leczenia i rekonwalescencji u małych pacjentów. - Tomasz Grochowski, Centrum Zdrowia Dziecka