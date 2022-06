Nowy aparat USG w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Poraju

Nowoczesny sprzęt to przede wszystkim zdecydowana poprawa jakości diagnostyki w każdym obszarze ludzkiego ciała. Jest to nieocenione urządzenie. USG Mindray DC-80A X-Insight, bo o nim mowa, to najnowsze rozwiązanie firmy Mindray powstałe z połączenia potrzeb klinicznych z najbardziej zaawansowanymi technologiami w dziedzinie ultrasonografii. DC-80A X-Insight skupia się na tym, co jest ważne w codziennej praktyce: wysokiej wydajności dzięki precyzyjnemu obrazowaniu, wszechstronnym badaniom oraz korzyściom wynikającym z komfortu użytkowania.

-Dzięki nowemu urządzeniu, przede wszystkim nasi kardiolodzy i chirurdzy będą mogli zdecydowanie szybciej zdiagnozować pacjenta i wdrożyć właściwe leczenie”– informuje Aneta Sowińska, kierownik GOZ w Poraju.

Aparat ten jest najczulszym z urządzeń do badań usg, pozwalających uchwycić najdrobniejsze zmiany i nieprawidłowości. To nie tylko ukłon w stronę pacjentów, ale i lekarzy, którzy wykonują badania. Lekarze pracują głównie oczami. Ważne więc, by widzieli jak najwięcej. Ten sprzęt to umożliwia. Koszt nowoczesnego aparatu USG, który wzbogacił wyposażenie GOZ to około 185 tys. zł. Jego zakup został sfinansowany ze środków własnych Ośrodka.