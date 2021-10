Trasy pieszo-rowerowe na Jurze. Zobacz nasze propozycje. Warto się wybrać!

Długość trasy: ok. 7,7 km. Czas pokonania: pieszo ok. 90 min na rowerze ok. 35 min Najciekawsze atrakcje: Zamek Bobolice, Zamek Mirów, Mirowski Gościniec, Wzgórze Parchowotka z niemiecką linią umocnień,

Trasa Żarki cmentarz - Leśniów (Klasztor) - Przewodziszowice - Czatachowa - Ostrężnik

Długość trasy: ok 6,5 km. Czas pokonania: pieszo: ok. 80 min, na rowerze ok 30 min.

Najciekawsze atrakcje: Zabytkowy Zespół Stodół w Żarkach, Muzeum Dawnych Rzemiosł w Żarkach (modernizacja do końca 2014r.), Sanktuarium Matki Bożej Patronki Rodzin w Leśniowie, Pustelnia św. Ducha w Czatachowie, Ostaniec Wampirek, Zamek Ostrężnik, Jaskinia Ostrężnicka, Rezerwat Ostrężnik

Trasa Trzebniów - Brzeziny

Długość trasy: ok 2,1 km. Czas pokonania: pieszo: ok. 25 min, na rowerze: ok 10 min

Trasa prowadzi ze wsi Trzebniów w kierunku Brzezin. Przy skrzyżowaniu dróg w krajobraz wrosła kapliczka Matki Bożej Leśniowskiej Patronki Rodzin, trasa z przepiękną panoramą na jurajskie ostańce, skałki, lasy. Widoczne są zamki w Mirowie oraz Bobolicach.