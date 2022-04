Świadkowie Jehowy wznawiają spotkania na żywo, taże w Myszkowie

Aby zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom takich spotkań, do wszystkich zborów w Polsce zostały wysłane wytyczne dotyczące prowadzenia zebrań w formie „hybrydowej”. W ciągu ostatnich sześciu miesięcy wiele Sal Królestwa Świadków Jehowy zostało wyposażonych w technologię niezbędną do prowadzenia zebrań, które umożliwiają uczestnictwo zarówno osobom obecnym na miejscu, jak i uczestnikom zdalnym, którzy również będą mogli uczestniczyć w dyskusji. W październiku i listopadzie w różnych krajach na całym świecie przeprowadzono program pilotażowy , aby ocenić, jak można to zrobić najskuteczniej. Wnioski wyciągnięte z tych pilotażowych zebrań pomogły w opracowaniu planu ponownego otwarcia wszystkich Sal Królestwa wszędzie tam, gdzie pozwalają na to przepisy.

Na razie Świadkowie Jehowy nie planują wznowienia publicznej działalności kaznodziejskiej, choć jej alternatywne formy trwają nadal. Od początku pandemii do listopada 2021 roku w samej tylko Polsce Świadkowie Jehowy poświęcili niemal 18 000 000 godzin na prowadzenie zdalnych kursów biblijnych, rozmów telefonicznych czy pisanie zachęcających listów do osób ze swojego otoczenia. W tym okresie w skali ogólnoświatowej wydali Pismo Święte w 77 nowych językach i zorganizowali dwa ogólnoświatowe wirtualne kongresy w ponad 500 językach!

„Z radością obserwujemy pokój i jedność wśród Świadków Jehowy w czasach, w których nieustannie dochodzi do podziałów" — mówi Piotr Jarząbek — „Wiemy, że wznowienie osobistych spotkań jeszcze bardziej zbliży nas do siebie. Nie możemy się doczekać, kiedy znów się zobaczymy".

Powrót do zebrań z osobistym udziałem obecnych poprzedza dwa wydarzenia, które odbędą się we wszystkich zborach Świadków Jehowy na całym świecie, w tym także w Polsce. Pierwsze z nich to specjalny wykład zaplanowany w większości zborów na 10 kwietnia 2022 roku i zatytułowany „Gdzie możesz znaleźć prawdziwą nadzieję?”. Drugim będzie coroczna uroczystość upamiętniająca śmierć Jezusa Chrystusa. Odbędzie się ona 15 kwietnia 2022 roku, dokładnie w tym samym dniu, w którym oddał on swoje życie w ofierze 1989 lat temu. Oba te spotkania odbędą się w miejscowej Sali Królestwa w Myszkowie z udziałem mówców na żywo. Wszyscy goście są mile widziani; nie przeprowadza się żadnych zbiórek pieniędzy.

W 239 krajach jest prawie 9 mln Świadków Jehowy, którzy należą do przeszło 119 000 zborów. W Polsce początki działalności Świadków Jehowy sięgają 1891 roku i obecnie są oni trzecią co do wielkości grupą wyznaniową z liczbą około 113 000 wyznawców.