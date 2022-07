Sobota będzie pełna atrakcji na bulwarach, koło Galerii Jurajskiej

Już w najbliższą sobotę, 2 lipca, na Bulwarach Jurajskich będzie można znaleźć aż 10 rożnych atrakcji, którymi będzie można wypełnić sobie cały dzień. Nad Wartą pojawi się m.in. mający aż 12 metrów tor przeszkód i mega zjeżdżalnia o wysokości 6 metrów.

Odważni będą mogli natomiast spróbować swoich sił na euro-bungee, które „wystrzeliwać” będzie śmiałków na wysokość 5 metrów. Swoją przyczepność będzie można sprawdzić natomiast na ścianie-rzepie. Nie zabraknie także rywalizacji. Ta rozgrywać będzie się w strefie z kręgami. Zabawę przygotowano także na specjalnym torze gokartowym, jaki stanie na Bulwarach. Także najmłodsi znajdą coś dla siebie. Chętni będą mogli wykonać zmywalne tatuaże, a także bawić się gigantycznymi bańkami mydlanymi. Dla każdego przygotowano także popcorn oraz watę cukrową.

– Początek wakacji świętujemy tak, jak potrafimy to robić najlepiej – wielkim rodzinnym piknikiem. To już nasza tradycja, którą celebrujemy nadejście lata, ale także otwarcie sezonu wakacyjnego na Bulwarach Jurajskich – mówi Violetta Dziubin-Łuszczyk, dyrektor marketingu Galerii Jurajskiej. – Tegoroczna impreza naszpikowana jest atrakcjami, które skłaniają do aktywności fizycznej „pod chmurką”, ale także do poszukania w sobie odwagi, zwłaszcza jeśli zdecydujemy się na zabawę np. na euro-bungee. Coś dla siebie znajdą tu zarówno najmłodsi, jak i nieco starsi. W każdym przypadku zabawa gwarantowana – zapowiada.

Wielki piknik rodzinny na powitanie wakacji

Bulwary Jurajskie przy Galerii Jurajskiej

2 lipca, sobota, godz. 11 -20, wstęp wolny