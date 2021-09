Słynny serial Netflixa "Barbarzyńcy" kręcony w woj. śląskim? Na zamku w Mirowie jest ekipa filmowa

Kilka dni temu dowiedzieliśmy się, że zagraniczna ekipa filmowa pojawiła się na zamku w Mirowie ( powiat myszkowski ). Kręcono tam sceny do jednego z seriali historycznych. Prawdopodobnie był to Netflix.

Obecnie trwają zdjęcia do drugiej serii niemieckiego serialu Netflixa "Barbarzyńców". Według serwisu Deadline.com to właśnie w Polsce wykonywane są zdjęcia do nowych odcinków hitowego serialu. W ramach drugiej serii powstaje sześć 45-minutowych odcinków. Są one kręcone w Krakowie oraz jego okolicach. Jeśli przyjrzymy się zdjęciom z planu to widzimy żołnierzy na koniach, którzy przypominają Rzymian.