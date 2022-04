Pomóż 4-letniej chorej Emilce z Myszkowa. Włącz się do zbiórki i licytacji na jej operację

Jak pisze na Facebooku jej mama, Emilka nie miała łatwego startu. Właściwie od pierwszych chwil całe jej życie toczy się w cieniu leczenia, rehabilitacji, ale też cierpienia, którego przyczyną jest długa lista chorób...

Emilka urodziła się jako wcześniak w 36 tygodniu ciąży. Otrzymała zaledwie 3 punkty w skali Apgar, a jej stan został określony jako krytyczny. Była malutka i bardzo krucha, a mimo to już od pierwszych chwil toczyła heroiczną walkę o swoje życie. Zaraz po urodzeniu lekarze przeprowadzili reanimację, a następnie podłączyli córkę do respiratora. Wspomnienie tego widoku do tej pory budzi we mnie lęk...

Tak bardzo chciałam ją wtedy uchronić, znaleźć dla niej bezpieczne schronienie z dala od tego wszystkiego... Niestety, to niemożliwe. Ponieważ moja córka otrzymała od losu długą listę chorób i uciążliwych dolegliwości.