Pierwsza Komunia Święta 2022 w Myszkowie. Zobacz ZDJECIA z parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika Janusz Strzelczyk

Pierwsza Komunia Święta 2022 w Myszkowie. W niedzielę, 22 maja, w kościele pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika do Pierwszej Komunii Świętej przystąpiły dzieci z tej największej w mieście parafii. Mszy św. przewodniczył ks. proboszcz Jerzy Wachowski. To była druga grupa dzieci przystępujących do komunii. Zobacz ZDJĘCIA.