Orszak Trzech Króli 2020 w Myszkowie w parafii św. w. Piotra i Pawła ZDJĘCIA

Orszak Trzech Króli 2020 w Myszkowie wyruszył z parafii św. św. Piotra i Pawła po mszy odprawionej w południe. Przeszedł ulicami Jana Pawła II, Strażacką, Spółdzielczą i zakończył przed pomnikiem Poległych.

Wierni ze śpiewnikami, w papierowych koronach na głowie, uczestniczyli w orszaku,na czele którego szli przebrani w specjalne, orszakowe stroje, Trzej Królowie, przewodnicy z gwiazdą, sztandarami. Był też zły Herod, diabeł. Na trasie orszaku przygotowano specjalne sceny przypominające biblijne wydarzenia i odwołujące się do teraźniejszych wydarzeń. Grała orkiestra dęta.

- Uczestniczę od pierwszego orszaku w naszej parafii - mówi Anna Kosak. - Niby co roku to samo, ale zawsze jest inaczej. W mojej rodzinie jest tradycja świętowania Trzech Króli, czyli święta Objawienia Pańskiego. Babcia opowiadała jak to dawniej organizowano orszaki. Bardzo się ucieszyła, gdy kilka lat temu znów święto Trzech Króli wpisano do świąt także w kalendarzu świeckim. Ja i moja rodzina kultywujemy tę tradycję.