Myszków. Przyjechali z Sosnowca z narkotykami. I wpadli

- W piątek przed północą policjanci z myszkowskiej komendy, podczas patrolu w Myszkowie, zatrzymali do kontroli kierowcę bmw. Za kierownicą pojazdu siedział 37-latek, a na miejscu pasażera 29-latek. W trakcie kontroli mundurowi zauważyli, że obaj mężczyźni są wyraźnie pobudzeni i zdenerwowani sytuacją - informuje asp. sztab. Barbara Poznańska, oficer prasowy KPP w Myszkowie.

Wstępne badanie wykazało, że 37-letni kierowca jest pod działaniem narkotyków. W związku z tym pobrano mu krew do dalszych badań. Jeżeli potwierdzą one wstępne ustalenia, mężczyznę czekają kolejne kłopoty, bowiem w jego plecaku mundurowi odnaleźli plastikowe pudełko z zawartością marihuany. 29-letni pasażer miał przy sobie amfetaminę. Obaj zostali zatrzymani i trafili do policyjnego aresztu. Mieszkańcy Sosnowca usłyszeli już zarzuty.