Modernizacja linii kolejowej, roboty na peronie w Myszkowie ZDJĘCIA

Trwają prace m.in. w Myszkowie. Budowany jest drugi peron (pierwszy ukończono w maju ub.r.) i w przejściu podziemnym pod torami.

Prace na 17-kilometrowej trasie od Częstochowy do Poraja obejmują wymianę torów i sieci trakcyjnej. Nowe rozjazdy i urządzenia sterowania ruchem zapewnią sprawny przejazd pociągów.

Perony będą antypoślizgowe, oświetlone i monitorowane, wyposażone w nowe wiaty i dostosowane do potrzeb osób , które mają problemy z poruszaniem się. Na perony w Częstochowie Raków podróżni przejdą wyremontowanym przejściem podziemnym. Pociągi pojadą szybciej - prędkość wzrośnie ze 120 do 160 km na godzinę, co skróci czas przejazdu z Częstochowy do Zawiercia o około 10 minut (obecnie trwa godzinę). Nowe torowisko i przebudowane mosty na tej trasie pozwolą na kursowanie cięższych pociągów towarowych.

Trwają prace na stacji Myszków oraz na przystankach Myszków Mrzygłód, Myszków Nowa Wieś, Masłońskie Natalin, Żarki Letnisko. Tam również zwiększy się komfort obsługi pasażerów. Na przystankach Żarki Letnisko i Myszków Mrzygłód budowane są przejścia podziemne co zapewni bezpieczne dojście na perony.