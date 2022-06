Integracyjny piknik rodzinny w Siedlcu Dużym,w gminie Koziegłowy ZDJĘCIA

Festyn rozpoczął si ę od występów artystycznych dzieci i młodzieży, w tym tańca przedszkolaków do przeboju Shakiry pt. „Lego”, tańca Chocolate w wykonaniu uczniów klas II oraz występu kabaretu „Szkolna Kraksa”. Następnie otwarto wielofunkcyjne boiska sportowego, które zostało przebudowane dzięki dofinansowaniu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2020. Burmistrz Jacek Ślęczka wyraził ogromną radość z zakończonej inwestycji i nadzieję, że boiska do gry w piłkę ręczną, piłkę siatkową, tenisa oraz koszykówki będą służyły nie tylko uczniom szkoły, ale całej społeczności i przyczynią się do rozwoju sportowych pasji dzieci i młodzieży. Po uroczystym przecięciu wstęgi ksiądz proboszcz Mieczysław Droździk poświęcił nowy obiekt sportowy.

Podsumowano projekt „Ławeczka obywatelska” realizowany w ramach rządowego programu inicjatyw obywatelskich – Śląskie NOWEFIO 2021-2023 za pośrednictwem Bielskiego Centrum Przedsiębiorczości. W ramach programu uczniowie szkoły wraz z dziećmi i z młodzieżą z Ukrainy mieszkająca na terenie naszej miejscowości wzięli udział w warsztatach stolarskich, w trakcie których wykonali karmniki oraz ławeczki, które od tej pory służyć będą lokalnej społeczności. W trakcie festynu wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymali dyplomy oraz słodkie upominki, a zaprzyjaźniona z naszą szkołą nastolatka z Ukrainy – Valeria zaśpiewała wzruszającą piosenkę o miłości do ludzi.