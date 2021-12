Życzenia na SYLWESTRA i NOWY ROK 2022. Prześlij KARTKĘ przez MMS, Facebook, WhatsApp, Messenger

KARTKI na Nowy Rok 2022. Obrazki / kartki z życzeniami na NOWY ROK - kartki za darmo, do ściągnięcia i wysłania

Kiedy Nowy Rok nadchodzi kieliszeczek nie zaszkodzi. Kufel piwa to za mało! Litr szampana by się zdało! Trzeba opić wszelkie troski, by następny rok był boski. Do siego roku życzy

Gdy Nowy Rok Staremu cyfrę zmienia, wszyscy wszystkim ślą życzenia, a ja przy tej pięknej sposobności, życzę Ci dużo szczęścia i radości!