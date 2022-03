ZUS: pomoc dla przedsiębiorców w związku z wojną w Ukrainie. Odroczenia, umorzenia płatności

Konflikt zbrojny w Ukrainie dotknął m.in. przedsiębiorców działających w tym kraju i w Polsce.

- Płatnicy składek, którzy w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie mają trudności z terminowym opłaceniem składek na ubezpieczenia, mogą skorzystać z pomocy ZUS. Chodzi m.in. o odroczenie terminu płatności składek lub rozłożenie ich na raty. W wyjątkowych przypadkach po spełnieniu określonych warunków składki mogą być także umarzane – mówi profesor Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

O wsparcie można zwrócić się do doradcy ds. ulg i umorzeń, który udzieli wszelkich informacji o pomocy udzielanej przez ZUS. Doradca pomoże wypełnić wniosek i skompletować niezbędne dokumenty. Z doradcą można skontaktować się telefonicznie lub umówić się na e-wizytę.

Odroczenie terminu

- Jedną z możliwych form pomocy jest odroczenie terminu płatności składek. Może o to ubiegać się każdy płatnik aktualnie zobowiązany do ich opłacania, który ma chwilowe problemy finansowe, uniemożliwiające pozyskanie środków na uregulowanie składek w ustawowym terminie płatności. Osobą uprawnioną do złożenia wniosku o taką ulgę jest również pełnomocnik, czyli osoba posiadająca pisemne upoważnienie płatnika składek – informuje Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.