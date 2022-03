Zrobił awanturę w domu i podczas interwencji policjantów znieważył funkcjonariuszy

Do zdarzenia doszło w Koziegłówkach na w jednym z mieszkań. - Mundurowi interweniowali tam w związku z awanturą domową. Na miejscu stróże prawa zastali 54-letnią kobietę i jej młodszego syna. Z ich relacji wynikało, że jej starszy syn wrócił do domu i wszczął awanturę domową. Podczas przeprowadzanej interwencji 33-latek zaczął zachowywać się agresywnie wobec mundurowych, był pobudzony, nie stosował się do wydawanych poleceń i w dodatku groził i znieważył policjantów - informuje asp. sztab. Barbara Poznańska, oficer prasowy KPP w Myszkowie.

Rozjuszony 33-latek został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Usłyszał zarzuty kierowania gróźb karalnych i znieważenia umundurowanych policjantów, za co może trafić do więzienia nawet na dwa lata.